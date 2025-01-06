Обмены пленными с РФ в 2025 году могут стать систематическими, - Лубинец

Есть предварительная договоренность с Россией, что обмены пленными в 2025 году должны стать систематическими. Приоритет - возвращение тяжелобольных и тяжелораненых.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью для телеканала "Рада".

"Сейчас есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения прежде всего тяжелобольных и тяжелораненых", - сказал Лубинец.

По его словам, также стороны предварительно договорились, что каждый украинский военнопленный и гражданский заложник получит пакет с вещами от Украины с помощью МККК.

"Я не хочу, чтобы сейчас это прозвучало как анонс. Но мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово. Если да, то украинское общество увидит эту системность по количеству, срокам, категориям", - добавил омбудсмен.