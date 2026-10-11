Обмін українських водійських прав у Німеччині без іспитів: процедура та вартість

У серпні 2026 року Україну офіційно внесли до Anlage 11 до німецького Положення про допуск до керування транспортними засобами (Fahrerlaubnis-Verordnung, FeV). Цей перелік визначає країни, посвідчення водія яких можна обміняти в Німеччині за спрощеною процедурою.

Які водійські категорії можна обміняти без іспитів

Без складання теоретичного та практичного іспитів можна обміняти українські посвідчення за такими категоріями:

A1, A;

B, BE;

C1, C1E, C, CE;

D1, D1E, D, DE.

Водночас категорії B1, яка стосується квадро- і трициклів, та T для тракторів не входять до переліку категорій, які можна обміняти без іспитів.

Є й особливості відповідності категорій. Зокрема, українська категорія A1 під час обміну відповідає німецькій категорії AM.

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Для категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE необхідно додатково підтвердити придатність до керування транспортними засобами. Для цього потрібні відповідний медичний висновок і перевірка зору.

Окремий виняток стосується водіїв, які мають українську категорію C або D, але не мають категорії B. Щоб отримати німецьку категорію B, їм доведеться скласти теоретичний та практичний іспити.

Які категорії водійського посвідчення можна отримати в Німеччині? (інфографіка ГСЦ МВС)

Куди звертатися для обміну посвідчення

Для обміну українських прав потрібно звернутися до місцевого відомства з питань видачі посвідчень водія - Fahrerlaubnisbehörde - за місцем основної реєстрації.

У деяких населених пунктах документи приймають через Bürgeramt, тобто відомство у справах громадян. Звідти їх передають до відповідного органу, який займається видачею посвідчень.

Перед поданням заяви варто перевірити на сайті місцевого відомства:

які документи необхідні;

як подати заяву;

скільки коштує послуга;

скільки часу займає оформлення.

Вимоги, вартість і строки можуть відрізнятися залежно від місця проживання.

Що буде з українськими правами після обміну

Під час обміну німецький компетентний орган вилучає українське посвідчення водія. Документ зберігають у відповідному відомстві протягом трьох років, після чого знищують.

Про видачу німецького посвідчення автоматично повідомляють Федеральне відомство автомобільного транспорту Німеччини. Це дає змогу компетентним органам перевірити інформацію про місце та дату обміну.

Якщо українське посвідчення, обміняне за кордоном, надходить до територіального сервісного центру МВС України, інформацію про цей обмін вносять до Єдиного державного реєстру МВС. Після цього українське посвідчення вважається недійсним.

Що буде з українським посвідченням після обміну в Німеччині? (інфографіка ГСЦ МВС)

Чи можна буде повернути українські права

Якщо українець після проживання в Німеччині повертається на постійне місце проживання в Україну, він може обміняти іноземне посвідчення водія на українське без складання теоретичного та практичного іспитів.

Це можливо за умови, що іноземне посвідчення відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року.

Скільки коштує обмін: досвід українки в Німеччині

Головний сервісний центр МВС наводить приклад українки Аліни, яка проживає в Німеччині під тимчасовим захистом, уже розпочала процедуру обміну національного посвідчення водія на німецьке.

За її словами, для подання документів вона підготувала українське посвідчення водія, закордонний паспорт, документ про тимчасовий захист і фотографію.

Нотаріально засвідчений переклад посвідчення водія та медична довідка їй не потрібні, оскільки спрощена процедура цього не передбачає.

За попередніми розрахунками Аліни, обмін коштуватиме близько 80 євро. Після подання документів виготовлення німецького посвідчення може тривати до трьох тижнів. Готовий документ надсилають заявнику поштою.

На час очікування видають тимчасовий документ формату А4, який підтверджує подання документів на обмін.

Водночас ціна, перелік документів і строки оформлення залежать від конкретного відомства. Тому перед зверненням необхідно уточнити умови за місцем проживання.

Детальна інформація про обмін іноземних посвідчень водія доступна на сервісному порталі міста Берлін.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС України можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційній сторінці Головного сервісного центру МВС.