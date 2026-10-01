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Теоретичний іспит з ПДР тепер доступний англійською: які умови в МВС

14:41 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Теоретичний іспит з ПДР тепер доступний англійською: які умови в МВС Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають в Україні, відтепер можуть складати теоретичний іспит з ПДР не лише українською, а й англійською мовою.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.

Які умови складання іспиту

Переклад тестових питань відповідає чинним Правилам дорожнього руху. Інші умови теоретичного іспиту не змінилися. Кандидату потрібно:

  • відповісти на 20 запитань;
  • пройти тест за 20 хвилин;
  • допустити не більше двох помилок.

Мову складання іспиту - українську або англійську - кандидат обирає самостійно.

Як записатися на іспит

Зареєструватися можна онлайн через "Е-запис", мобільний застосунок або офлайн у терміналі самообслуговування в обраному сервісному центрі МВС.

РБК-Україна писало, що раніше теоретичний іспит для отримання посвідчення водія у сервісних центрах МВС проводився виключно українською мовою. Тестування охоплює правила дорожнього руху, безпечне керування, першу допомогу, дорожні знаки та базові знання про будову автомобіля.

Також ми писали, що для підготовки до теоретичного іспиту з ПДР майбутнім водіям варто користуватися офіційною базою запитань Головного сервісного центру МВС. Усі опубліковані там питання відповідають тим, що використовуються під час реального тестування.

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