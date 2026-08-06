Обмін розвідданими між США та Україною відновився до попереднього рівня - Politico

Що кажуть сенатори про покращення

Сенатор-демократ Марк Уорнер, високопосадовець Комітету з розвідки Сенату, підтвердив покращення співпраці.

"Я не хочу вдаватись у деталі, але вона покращилась. Це разом із дійсно розумною стратегією далекобійних ударів суттєво покращило позицію українців", - сказав Уорнер.

Республіканці Джон Корнін і Роджер Вікер, голова Комітету зі збройних сил Сенату, теж погодились, що обмін розвідданими зріс.

"Схоже на те", - заявив Корнін. "Усі люблять переможців, і схоже, що Україна переламала хід війни".

Сенатор-демократ Тім Кейн зазначив, що бачив докази покращення особисто, порівнюючи свої візити в квітні 2025-го та липні 2026 року.

"Я відчуваю більше впевненості в комунікації", - сказав він.

Як обмін розвідданими вплинув на удари по Росії

За словами Джорджа Барроса, директора з інновацій та розвідки з відкритих джерел Інституту вивчення війни, Трамп минулого року дозволив ділитись розвідданими для українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі - це стало ключовим для створення "належної структури стимулів", яка мала б підштовхнути Москву до перемовин.

"Ці удари стали набагато потужнішими й ефективнішими лише з 2025 року, коли нова адміністрація Трампа дозволила обмін розвідданими, який допоміг українцям отримати кращу інформацію для значно ефективніших ударів", - розповів Баррос.

За його словами, американські системи раннього попередження надсилають сигнал в Україну про вхідні ракетні атаки Росії ще з перших днів війни.

Позиція Білого дому

"Президент хоче, щоб цю війну врегулювали, аби безглузді вбивства припинились. Президент і його команда залишаються відданими продовженню конструктивної ролі у завершенні війни між Росією та Україною, і він зберігає оптимізм щодо того, що ми зрештою досягнемо мирної угоди", - заявили в Білому домі.

ЦРУ та Офіс директора національної розвідки США не відповіли на запит про коментар.

Чому це вигідно й самим США

Колишній посол США в Україні (2003-2006) Джон Гербст, який досі підтримує контакти з українськими посадовцями, зазначив, що Вашингтон також отримує вигоду від розвідданих Києва.

"Немає жодних сумнівів у наступному: Україна має видатну розвідку про Росію", - сказав він.

Зеленський намагався скористатись цим під час перемовин з США щодо Ірану - перед своїм липневим візитом до Овального кабінету він заявив, що Київ надасть Трампу докази того, що Росія допомагає Тегерану.

"Коли спілкуєшся з українськими розвідниками, чуєш впевнені оцінки того, що відбувається в Москві, і не лише в Кремлі", - зазначив Стівен Сестанович, науковий співробітник з питань Росії та Євразії Ради з міжнародних відносин.

Чому успіхи на фронті теж мають значення

За словами експертів, найбільшою перевагою України в стосунках із США зараз є її успіх на полі бою - імпульс у війні значно зріс завдяки дешевим дронам та ударам углиб території Росії.

"Ніхто - включно з нашим оборонним істеблішментом, і, чесно кажучи, можливо, навіть я сам - рік тому не думав, що вони опиняться в такому становищі, як зараз", - визнав Уорнер.