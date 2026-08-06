Обмен разведданными между США и Украиной возобновился до прежнего уровня - Politico

Обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом существенно улучшился после того, как в марте 2025 года Белый дом временно перекрыл доступ к информации из-за неудачной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Сенатор-демократ Марк Уорнер, чиновник Комитета по разведке Сената, подтвердил улучшение сотрудничества.
"Я не хочу вдаваться в детали, но она улучшилась. Это вместе с действительно разумной стратегией дальнобойных ударов существенно улучшило позицию украинцев", - сказал Уорнер.
Республиканцы Джон Корнин и Роджер Викер, глава Комитета по вооруженным силам Сената, тоже согласились, что обмен разведданными возрос.
"Похоже,", - заявил Корнин. "Все любят победителей, и, похоже, Украина переломила ход войны".
Сенатор-демократ Тим Кейн отметил, что видел доказательства улучшения лично, сравнивая свои визиты в апреле 2025 и июле 2026 года.
"Я чувствую больше уверенности в коммуникации", – сказал он.
По словам Джорджа Барроса, директора по инновациям и разведке из открытых источников Института изучения войны, Трамп в прошлом году позволил делиться разведданными для украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре - это стало ключевым для создания "должной структуры стимулов", которая должна подтолкнуть Москву к переговорам.
"Эти удары стали намного мощнее и эффективнее только с 2025 года, когда новая администрация Трампа разрешила обмен разведданными, который помог украинцам получить лучшую информацию для более эффективных ударов", - рассказал Баррос.
По его словам, американские системы раннего предупреждения посылают сигнал в Украину о входящих ракетных атаках России еще с первых дней войны.
"Президент хочет, чтобы эту войну урегулировали, чтобы бессмысленные убийства прекратились. Президент и его команда остаются преданными продолжению конструктивной роли в завершении войны между Россией и Украиной, и он сохраняет оптимизм по поводу того, что мы в конце концов достигнем мирного соглашения", - заявили в Белом доме.
ЦРУ и офис директора национальной разведки США не ответили на запрос о комментарии.
Бывший посол США в Украине (2003-2006) Джон Гербст, до сих пор поддерживающий контакты с украинскими чиновниками, отметил, что Вашингтон также извлекает выгоду из разведданных Киева.
"Нет никаких сомнений в следующем: у Украины есть выдающаяся разведка о России", - сказал он.
Зеленский пытался воспользоваться этим во время переговоров с США по Ирану - перед своим июльским визитом в Овальный кабинет он заявил, что Киев предоставит Трампу доказательства того, что Россия помогает Тегерану.
"Когда общаешься с украинскими разведчиками, слышишь уверенные оценки того, что происходит в Москве, и не только в Кремле", - отметил Стивен Сестанович, научный сотрудник по России и Евразии Совета по международным отношениям.
По словам экспертов, наибольшим преимуществом Украины в отношениях с США сейчас является ее успех на поле боя – импульс в войне значительно вырос благодаря дешевым дронам и ударам вглубь территории России.
"Никто - включая наш оборонный истеблишмент, и, честно говоря, возможно, даже я сам - год назад не думал, что они окажутся в таком положении, как сейчас", - признал Уорнер.
Напомним, несмотря на улучшение обмена разведданными, вопрос ракет для Patriot остается более сложным. По данным Reuters,США продолжают переговоры с Украиной по совместному производству перехватчиков, несмотря на сомнения самого Трампа.
8 июля Зеленский провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО, после которой американский лидер заявил, что Вашингтон может разрешить Украине наладить собственное производство перехватчиков. Позже, 28 июля, стороны вновь подняли этот вопрос во время переговоров, обсудив и локализацию производства, и активизацию мирного процесса.
Впрочем, уже 31 июля Трамп заявил, что США не предоставляли Украине лицензии на производство перехватчиков для Patriot, и этого может не произойти и в будущем – по его словам, США должны "очень осторожно относиться к передаче секретов этого оружия".