Обмен разведданными между США и Украиной возобновился до прежнего уровня - Politico

Что говорят сенаторы об улучшении

Сенатор-демократ Марк Уорнер, чиновник Комитета по разведке Сената, подтвердил улучшение сотрудничества.

"Я не хочу вдаваться в детали, но она улучшилась. Это вместе с действительно разумной стратегией дальнобойных ударов существенно улучшило позицию украинцев", - сказал Уорнер.

Республиканцы Джон Корнин и Роджер Викер, глава Комитета по вооруженным силам Сената, тоже согласились, что обмен разведданными возрос.

"Похоже,", - заявил Корнин. "Все любят победителей, и, похоже, Украина переломила ход войны".

Сенатор-демократ Тим Кейн отметил, что видел доказательства улучшения лично, сравнивая свои визиты в апреле 2025 и июле 2026 года.

"Я чувствую больше уверенности в коммуникации", – сказал он.

Как обмен разведданными повлиял на удары по России

По словам Джорджа Барроса, директора по инновациям и разведке из открытых источников Института изучения войны, Трамп в прошлом году позволил делиться разведданными для украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре - это стало ключевым для создания "должной структуры стимулов", которая должна подтолкнуть Москву к переговорам.

"Эти удары стали намного мощнее и эффективнее только с 2025 года, когда новая администрация Трампа разрешила обмен разведданными, который помог украинцам получить лучшую информацию для более эффективных ударов", - рассказал Баррос.

По его словам, американские системы раннего предупреждения посылают сигнал в Украину о входящих ракетных атаках России еще с первых дней войны.

Позиция Белого дома

"Президент хочет, чтобы эту войну урегулировали, чтобы бессмысленные убийства прекратились. Президент и его команда остаются преданными продолжению конструктивной роли в завершении войны между Россией и Украиной, и он сохраняет оптимизм по поводу того, что мы в конце концов достигнем мирного соглашения", - заявили в Белом доме.

ЦРУ и офис директора национальной разведки США не ответили на запрос о комментарии.

Почему это выгодно и самим США

Бывший посол США в Украине (2003-2006) Джон Гербст, до сих пор поддерживающий контакты с украинскими чиновниками, отметил, что Вашингтон также извлекает выгоду из разведданных Киева.

"Нет никаких сомнений в следующем: у Украины есть выдающаяся разведка о России", - сказал он.

Зеленский пытался воспользоваться этим во время переговоров с США по Ирану - перед своим июльским визитом в Овальный кабинет он заявил, что Киев предоставит Трампу доказательства того, что Россия помогает Тегерану.

"Когда общаешься с украинскими разведчиками, слышишь уверенные оценки того, что происходит в Москве, и не только в Кремле", - отметил Стивен Сестанович, научный сотрудник по России и Евразии Совета по международным отношениям.

Почему успехи на фронте тоже имеют значение

По словам экспертов, наибольшим преимуществом Украины в отношениях с США сейчас является ее успех на поле боя – импульс в войне значительно вырос благодаря дешевым дронам и ударам вглубь территории России.

"Никто - включая наш оборонный истеблишмент, и, честно говоря, возможно, даже я сам - год назад не думал, что они окажутся в таком положении, как сейчас", - признал Уорнер.