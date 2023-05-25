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Обмін полоненими: з'явилося відео повернення захисників України

Фото: Україна повернула понад 100 захисників (gur.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

В рамках сьогоднішнього обміну полоненими з Росією Україна повернула понад 100 наших військових. Додому повернулись бійці з Бахмутського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Сьогодні, 25 травня, з російського полону додому повернулись 106 військових, які тримали оборону на Бахмутському напрямку.

Обмін полонених

В рамках сьогоднішнього обміну до України повернулись вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Зокрема, повернувся 21 представник тероборони. Вдома тепер також семеро прикордонників та один військовий Державної спеціальної служби транспорту.

Окрім того, сьогодні до України було репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.

Зауважимо, що з початку повномаштабного вторгнення РФ на територію України, обмін військовополоненими відбувається майже щомісячно. Останній обмін полоненими пройшов 6 травня, тоді додому повернулись 45 бійців полку "Азов".

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Обмін полоненимиВійна Росії проти України