Обмін полоненими: з'явилося відео повернення захисників України

Сьогодні, 25 травня, з російського полону додому повернулись 106 військових, які тримали оборону на Бахмутському напрямку.

Обмін полонених

В рамках сьогоднішнього обміну до України повернулись вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Зокрема, повернувся 21 представник тероборони. Вдома тепер також семеро прикордонників та один військовий Державної спеціальної служби транспорту.

Окрім того, сьогодні до України було репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.

Зауважимо, що з початку повномаштабного вторгнення РФ на територію України, обмін військовополоненими відбувається майже щомісячно. Останній обмін полоненими пройшов 6 травня, тоді додому повернулись 45 бійців полку "Азов".

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