Обмен пленными: появилось видео возвращения защитников Украины

Сегодня, 25 мая, из российского плена домой вернулись 106 военных, державших оборону на Бахмутском направлении.

Обмен пленных

В рамках сегодняшнего обмена в Украину вернулись восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава. В частности, вернулся 21 представитель терробороны. Дома теперь также семь пограничников и один военный Государственной специальной службы транспорта.

Кроме того, сегодня в Украину было репатриировано три тела: двое иностранцев и украинки.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины обмен военнопленными происходит почти ежемесячно. Последний обмен пленными прошел 6 мая, тогда домой вернулись 45 бойцов полка "Азов".

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