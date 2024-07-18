Обмін полоненими України з Росією та вихід Безуглої з фракції СН: новини за 17 липня
Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися майже 100 захисників. Тим часом нардеп Мар'яна Безугла вийшла із фракції "Слуга народу".
Більш детально про те, що сталося у середу, 17 липня, - у матеріалі РБК-Україна.
Україна повернула з російського полону 95 захисників
Україна повернула з російського полону 95 захисників. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники.
"Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об'єднаним Арабським Еміратам - за посередництво у цьому звільненні. Як би складно це не було, шукаємо кожного, хто може бути у полоні. Маємо повернути всіх", - зазначив президент Володимир Зеленський.
Безугла вийшла з фракції "Слуга народу", - джерело
Народний депутат Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Парламентарій вийшла із фракції за своїм бажанням, повідомив РБК-Україна співрозмовник у СН.
В Україні достроково відремонтували блок АЕС та підключили до системи
До енергосистеми України підключено один із атомних блоків. Це сталося після планового ремонту та перевантаження ядерного палива, повідомило Міненерго.
В "Енергоатомі" уточнили, що до системи підключено "енергоблок-тисячник", тобто на 1 гВт.
Мобільних операторів зобов'язали встановити акумулятори та забезпечити 10 годин зв'язку без світла
Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) зобов'язав операторів мобільного зв'язку забезпечити працездатність мереж за умов планового чи аварійного відключення електропостачання. Мобільний зв'язок має бути мінімум 10 годин без світла.
У НАТО призначали головного представника в Україні: хто ним став
Генеральний секретар Єнс Столтенберг оголосив про призначення старшого представника, який очолить Представництво НАТО в Україні. Пост отримав Патрік Тернер.
Він виконуватиме роль координатора взаємодії НАТО з українською владою.
Росія наступного року може перейти в оборону: The Economist назвало причину
У перші два роки повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 3000 танків та 5000 інших броньованих машин. Наступного року росіяни, ймовірно, перейдуть в оборону, пише The Economist.
Єврокомісія схвалила передачу Україні майже 4,2 млрд євро у рамках Ukraine Facility
Єврокомісія схвалила передачу Україні чергового траншу у рамках Ukraine Facility. Він становитиме майже 4,2 млрд євро.
Після схвалення траншу Радою ЄС загальний обсяг фінансування України у рамках Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо Стратегії морської безпеки України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо Стратегії морської безпеки.
За словами глави держави, Стратегію Україна хоче реалізувати спільно із партнерами. Найближчим часом президент обговорить з ними її деталі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.