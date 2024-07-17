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В Україні достроково відремонтували блок АЕС та підключили до системи

Україна, Середа 17 липня 2024 12:10
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В Україні достроково відремонтували блок АЕС та підключили до системи Фото: Енергетики достроково закінчили плановий ремонт блока АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До енергосистеми України підключено один з атомних блоків. Це сталося після планового ремонту і перевантаження ядерного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Енергетики достроково закінчили плановий ремонт атомного енергоблока. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в прес-службі "Енергоатому", до системи підключений "енергоблок-тисячник", тобто на 1 гВт.

Як зазначили в Міненерго, атомна генерація — основа енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою і до повномасштабного вторгнення, а особливо важлива зараз та покриває більше половини енергоспоживання.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території 9 блоків на Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) та Південноукраїнській (три блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій росіянами ЗАЕС.

Нагадаємо, з кінця червня тривалість відключень світла в Україні збільшилася через спеку та планові ремонти на АЕС.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що ситуація покращиться у 20 числах липня, коли завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі.

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АЕС Відключеня світла
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