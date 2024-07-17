Росія наступного року може перейти в оборону: The Economist назвало причину

У перші два роки повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 3 000 танків і 5 000 інших броньованих машин. У наступному році росіяни ймовірно перейдуть в оборону.

Зазначається, що Росія розконсервувала радянську зброю, однак близько 70% старих танків залишилися нерухомими, а інші помили і видали за нові. Окрім цього росіяни знімають артилерійські стволи зі старої техніки та встановлюють їх на самохідні гаубиці. Якщо так триватиме, то у 2025 році РФ досягне "критичної точки виснаження".

Про це свідчить і те, що розпочатий Росією контрнаступ на початку травня цього року потрохи "згасає". А ті успіхи, які мала РФ були отримані занадто великою ціною.

Водочас, багато що залежить не стільки в того, чи зможе Україна продовжувати боротьбу, скільки в тому, як довго Росія зможе підтримувати свій нинішній темп операцій. Росія може поповнювати свою армію 25 000 солдат щомісця, тримаючи таким чином чисельність на фронті на рівні 470 000.

Окрім цього Росія стрімко збільшила виробництво ракет для нанесення ударів по українській інфраструктурі. Це пов'язано з тим, що попри всі заперечення Росія перейшла на військову економіку та витрачає близько 8% свого ВВП на військові витрати. Таким чином росіяни здатні замінити втрати танків, броньованих машин піхоти і артилерії запасами, які накопичені за радянських часів.

Як свідчать дані більшості розвідок, за перші два роки війни Росія втратила близько 3000 танків і 5000 іншої бронетехніки.

Основною проблемою росіян є виробництво танків та бойових машинами піхоти. Зокрема, Росія може мати на складах близько 3200 танків, однак до 70% з них "не зрушили з місця ні на дюйм з початку війни". Більша частина Т-72 зберігається у відкритому вигляді з початку 1990-х років.

"Якщо нічого не зміниться, до кінця цього року російські війська, можливо, будуть змушені змінити свою позицію на більш оборонну... Це може стати очевидним вже до кінця літа. Очікується, що зацікавленість Путіна в укладенні тимчасового перемир'я зростатиме", - заявляють аналітики.