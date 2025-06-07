Обмін полоненими між Україною та РФ, скоріше за все, перенесуть: що відомо

Чому обмін полоненими не почався 7 червня

Сьогодні глава російської переговорної групи Володимир Мединський вийшов зі звинуваченнями на адресу України в нібито перенесенні обміну. За його словами, вони передали списки з 640 осіб, а також доставили понад 1000 тіл загиблих українських воїнів до кордону в Брянській області.

Але Координаційний штаб роз'яснив, що всі ці заяви не відповідають дійсності. Зокрема, щодо обміну росіяни передали списки з порушенням узгодженого раніше підходу. А щодо репатріації тіл вирішили діяти в односторонньому порядку теж всупереч узгоджених заходів.

Як повідомило джерело РБК-Україна, українська сторона вимагає, щоб обмін не був "сліпим", тобто пройшов за погодженими списками. Росіяни відмовляються, хоча раніше погоджувалися і тепер тиснуть на українську сторону.

"Тому наша сторона зараз формує списки і вимагає цього від них. Обмін ретельно готується, але через маніпуляції з боку Росії він, швидше за все, буде перенесений", - додав співрозмовник.

Фактично і минулого разу були маніпуляції. Незважаючи на те, що були домовленості щодо певних категорій людей, росіяни збрехали. Наприклад, Україна передала колаборантів, про що були навіть відео у блогерів. Натомість хотіла отримати цивільних, щоб врятувати їх від кримінального переслідування в Росії. Але в підсумку видали тих, кого і так збиралися депортувати. Тобто просто заповнили списки іншими людьми.

Яким має бути новий обмін полоненими

На переговорах у Стамбулі 2 червня сторони домовилися про обмін за формулою "всіх на всіх". І йдеться про те, що в його рамках звільнять тяжкопоранених, хворих і молодих солдатів віком від 18 до 25 років.

Очікується, що точно відбудеться обмін "1000 на 1000" і, можливо, ще один у форматі "200 на 200". Глава російської делегації Мединський, підтверджував, що новий обмін має стати наймасштабнішим за час російсько-української війни.

Коли хотіли почати новий обмін полоненими

Цього тижня повідомлялося, що російська сторона готова передати 500 осіб у суботу та неділю, тобто 7 і 8 червня. Українська сторона говорила, що передасть таку саму кількість полонених.

У Москві уточнювали, що процес може початися може початися 7, 8 або 9 червня, а що стосується загальної кількості, то опрацьовується обмін загалом "1200 на 1200".