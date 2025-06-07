Обмін полоненими між Україною та РФ, скоріше за все, перенесуть: що відомо

Черговий етап обміну полоненими між Україною і Росією, скоріше за все, буде перенесено на пізніший термін. Раніше повідомлялося, що початок обміну заплановано на 7 червня.
Про це РБК-Україна повідомили джерела.
Сьогодні глава російської переговорної групи Володимир Мединський вийшов зі звинуваченнями на адресу України в нібито перенесенні обміну. За його словами, вони передали списки з 640 осіб, а також доставили понад 1000 тіл загиблих українських воїнів до кордону в Брянській області.
Але Координаційний штаб роз'яснив, що всі ці заяви не відповідають дійсності. Зокрема, щодо обміну росіяни передали списки з порушенням узгодженого раніше підходу. А щодо репатріації тіл вирішили діяти в односторонньому порядку теж всупереч узгоджених заходів.
Як повідомило джерело РБК-Україна, українська сторона вимагає, щоб обмін не був "сліпим", тобто пройшов за погодженими списками. Росіяни відмовляються, хоча раніше погоджувалися і тепер тиснуть на українську сторону.
"Тому наша сторона зараз формує списки і вимагає цього від них. Обмін ретельно готується, але через маніпуляції з боку Росії він, швидше за все, буде перенесений", - додав співрозмовник.
Фактично і минулого разу були маніпуляції. Незважаючи на те, що були домовленості щодо певних категорій людей, росіяни збрехали. Наприклад, Україна передала колаборантів, про що були навіть відео у блогерів. Натомість хотіла отримати цивільних, щоб врятувати їх від кримінального переслідування в Росії. Але в підсумку видали тих, кого і так збиралися депортувати. Тобто просто заповнили списки іншими людьми.
На переговорах у Стамбулі 2 червня сторони домовилися про обмін за формулою "всіх на всіх". І йдеться про те, що в його рамках звільнять тяжкопоранених, хворих і молодих солдатів віком від 18 до 25 років.
Очікується, що точно відбудеться обмін "1000 на 1000" і, можливо, ще один у форматі "200 на 200". Глава російської делегації Мединський, підтверджував, що новий обмін має стати наймасштабнішим за час російсько-української війни.
Цього тижня повідомлялося, що російська сторона готова передати 500 осіб у суботу та неділю, тобто 7 і 8 червня. Українська сторона говорила, що передасть таку саму кількість полонених.
У Москві уточнювали, що процес може початися може початися 7, 8 або 9 червня, а що стосується загальної кількості, то опрацьовується обмін загалом "1200 на 1200".
Нагадаємо, обміни великої кількості полонених почалися після першого раунду прямих переговорів у Туреччині, які відбулися 16 травня. Тоді домовилися обміняти людей за формулою "1000 на 1000" протягом трьох днів - з 23 по 25 травня.
За підсумками того обміну Україна повернула тисячу осіб - бійців ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, територіальної оборони, прикордонної служби і 120 цивільних ув'язнених. Примітно, що росіяни передали тих, хто вже понад три роки перебував у полоні, зокрема захисників Маріуполя. Також повідомлялося, що вперше звільнили військових із 46 частин, з яких раніше нікого не повертали.
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