Обмін полоненими, домашній арешт для Тищенка та крок до членства України в ЄС: новини за 25 червня

Захисники Маріуполя і не лише. Україна повернула з російського полону 90 воїнів

Україна провела черговий обмін військовополоненими з Росією. Додому повернулися 90 захисників.

За словами президента України Володимира Зеленського, з полону повернули: воїнів Нацгвардії, Військово-Морських сил, бійців тероборони та прикордонників.

Суд обрав запобіжний захід Тищенку

Печерський райсуд Києва сьогодні, 25 червня, обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у справі про незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Нардепа відправлено під цілодобовий домашній арешт.

Україна офіційно розпочала переговори про вступ до ЄС

Сьогодні, 25 червня, офіційно стартували переговори щодо вступу України до Європейського союзу. Це сталося на Першій міжурядовій конференції у Люксембурзі.

Усі деталі про початок переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

Продали землю за безцінь. СБУ затримала мера Мукачева Балогу та голову райради

Міського голову та голову районної ради одного з міст Закарпатської області викрито на причетності до корупційних схем.

За даними РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про: Андрія Балогу, міського голову Мукачева та Михайла Ланьо, голову Мукачівської районної ради.

В Україну прибула перша партія боєприпасів у рамках чеської ініціативи

В Україну прибула перша партія боєприпасів, закуплених у рамках чеської ініціативи, розповів прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.

Скільки саме снарядів доставили, прем’єр не розкрив.

МКС видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу РФ Валерія Герасимова.

Ордери пов'язані з війною в Україні за передбачувані міжнародні злочини, скоєні з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Рютте завтра офіційно оголосять майбутнім генсеком НАТО, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 26 червня буде оголошений новим генсеком НАТО. Він вступить на посаду у жовтні, пише Barron's.