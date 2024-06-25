Рютте завтра офіційно оголосять майбутнім генсеком НАТО, - ЗМІ

Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте вже завтра, 26 червня, буде оголошено новим генсеком НАТО. Він вступить на посаду у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's .

Як повідомляє видання, неназвані дипломати розповіли, що Рютте оголосять генсеком після того, як посли всіх 32 країн-членів Альянсу дадуть "зелене світло" для такого призначення.

При цьому дипломати уточнили, що Рютте змінить нинішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга після того, як у останнього завершаться повноваження 1 жовтня.