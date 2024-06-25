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Рютте завтра офіційно оголосять майбутнім генсеком НАТО, - ЗМІ

Брюссель, Вівторок 25 червня 2024 20:15
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Рютте завтра офіційно оголосять майбутнім генсеком НАТО, - ЗМІ Фото: Марк Рютте, прем'єр Нідерландів (flickr by worldeconomicforum)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте вже завтра, 26 червня, буде оголошено новим генсеком НАТО. Він вступить на посаду у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.

Як повідомляє видання, неназвані дипломати розповіли, що Рютте оголосять генсеком після того, як посли всіх 32 країн-членів Альянсу дадуть "зелене світло" для такого призначення.

При цьому дипломати уточнили, що Рютте змінить нинішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга після того, як у останнього завершаться повноваження 1 жовтня.

Що передувало

Нагадаємо, ще минулого тижня стало відомо, що Угорщина та Словаччина підтримали кандидатуру Марка Рютте на посаду нового генерального секретаря НАТО.

Таким чином він заручився підтримкою багатьох країн Альянсу. Залишилася лише Румунія, яка висунула свого кандидата - президента Клауса Йоханніса.

20 червня стало відомо, що Йоганніс зняв свою кандидатуру на посаду генсека . Тому у Рютте не залишилося конкурентів.

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НАТО Марк Рютте Єнс Столтенберг
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