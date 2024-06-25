Захисники Маріуполя і не лише. Україна повернула з російського полону 90 воїнів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram та керівника ОП Андрія Єрмака у Telegram .

"Вдома - це не просто слова. Вдома - це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону", - написав глава держави.

Фото: обмін полоненими між Україною та Росією (t.me/V_Zelenskiy_official)

За його словами, з полону повернули: воїнів Нацгвардії, Військово-Морських сил, бійців тероборони та прикордонників. Вони захищали Маріуполь та ЧАЕС, а також воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Зеленський наголосив, що Україна пам'ятає про всіх людей у російському полоні та продовжує роботу для їхнього звільнення.

Глава держави подякував команді, яка займається обмінами. До неї входить начальник ГУР Кирило Буданов, керівник ОП Андрій Єрмак, голова СБУ Василь Малюк і не тільки.

Також Зеленський відзначив роль ОАЕ, які сприяли в цьому обміні полоненими.

У свою чергу керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що внаслідок обміну звільнили 52 захисників "Азовсталі" та полонених з ЧАЕС.

"Найближчим часом чекаємо продовження", - додав він.

Зазначимо, раніше російська сторона заявила про обмін полоненими з Україною за формулою 90-90.