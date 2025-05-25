Обмін у форматі 1000 на 1000 не звільнив жодного "азовця", - командир "Редіс"

Повернення бійців "Азову"

Зауважимо, що днями міністр оборони України Рустем Умєров відповідав на запитання щодо того, чи будуть у списках на великий обмін бійці "Азову".

Тоді міністр зауважив, що у списках на обмін полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000" є військовополонені всіх складових Сил оборони, а також цивільні особи..

Детальніше про заяву Умєрова можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"

Нагадаємо, на переговорах у Туреччині, 16 травня, делегації з України та Росії домовилися про проведення масштабного обміну полоненими в форматі "1000 на 1000".

Через значний масштаб обмін проходив у кілька днів у кілька етапів та розпочався у п'ятницю, 23 травня.

На першому етапі з російського полону звільнили 390 осіб: 270 військових та 120 цивільних. Серед них - бійці ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонники.

Вчора відбувся другий день масштабного обміну, і Україна повернула 307 військових. Серед них - 27 захисників Маріуполя, також з полону вперше звільнили воїнів з деяких військових частин.

Як відомо, сьогодні з російського полону повернулися ще 303 українці. Зокрема звільнили 70 воїнів, які обороняли Маріуполь.

РБК-Україна показувало ексклюзивні кадри масштабного обміну полоненими, які опублікувала СБУ.

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