Обмежено придатних не буде: у ТЦК пояснили, що їм потрібно зробити

Підписаний президентом Володимиром Зеленським закон скасовує статус "обмежено придатний" для військової служби. Їм потрібно знову пройти комісію.

Про це сказала речниця черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"Громадяни, які мають статус "обмежено придатний" за станом здоров’я мають пройти військово-лікарську комісію протягом наступних дев'яти місяців", - сказала вона.

Речниця пояснила, що після цього, вони або повністю стають непридатними до військової служби, або придатними.

"Був перелік певних хвороб, за якими визначали, чи людина придатна до військової служби, чи ні, або обмежено придатна. Що стосується військовослужбовців, хто отримає статус непридатний до військової служби, то вони звільняються зі служби. А хто отримає статус придатний, то продовжують службу в Збройних силах України", - додала Кривошея.

За її словами, закон почне діяти через місяць з дати публікування, тому всі ці зміни будуть з 4 травня 2024 року.

Скасування статусу

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон №3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу "обмежено придатний".

Як пояснили в Міноборони, скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу "придатний" чи "непридатний".

Громадяни, які визнані "обмежено придатними", мають повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців після набрання чинності законом - до 4 лютого 2025 року.

Після набрання законом чинності уряд має три місяці на прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності до військової служби.