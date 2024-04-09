Ограниченно пригодных не будет: в ТЦК пояснили, что им нужно сделать
Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон отменяет статус "ограниченно пригодный" для воинской службы. Им нужно снова пройти комиссию.
Об этом сказала спикер черкасского территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Граждане, имеющие статус "ограниченно пригодный" по состоянию здоровья должны пройти военно-врачебную комиссию в течение следующих девяти месяцев", - сказала она.
Спикер пояснила, что после этого они либо полностью становятся непригодными к военной службе, либо пригодными.
"Был перечень определенных болезней, по которым определяли, человек пригоден к воинской службе, или нет, или ограниченно пригоден. Что касается военнослужащих, кто получит статус непригодный к воинской службе, то они увольняются со службы. А кто получит статус пригодный, то продолжают службу в Вооруженных сил Украины", - добавила Кривошея.
По ее словам, закон начнет действовать через месяц с даты публикации, поэтому все изменения будут с 4 мая 2024 года.
Отмена статуса
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX, который, в частности, предусматривает упразднение статуса "ограниченно пригодный".
Как пояснили в Минобороны, отмена статуса "ограничено пригодный" не означает автоматического перехода к другому статусу "пригодный" или "непригодный".
Граждане, которые признаны "ограниченно пригодными", должны повторно пройти ВЛК в течение девяти месяцев после вступления закона в силу - до 4 февраля 2025 года.
После вступления закона в силу у правительства есть три месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности/непригодности к воинской службе.