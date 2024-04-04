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"Обмежено придатних" до служби більше не буде. Що робити тим, хто має цей статус

Україна , Четвер 04 квітня 2024 12:59
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"Обмежено придатних" до служби більше не буде. Що робити тим, хто має цей статус Фото: Міноборони розповіло про зміни для тих, хто мав статус "обмежено придатний" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Статус "обмежено придатний" до військової служби скасували в Україні. Військовозобов'язані, які мають цей статус, повинні пройти військово-лікарську комісію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон №3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний".

Як зазначає Міноборони, скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу "придатний" чи "непридатний". Закон набирає чинності через місяць після опублікування, тобто 4 травня 2024 року.

Громадяни, які визнані "обмежено придатними", мають повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців після набрання чинності законом - до 04 лютого 2025 року.

Після набрання законом чинності уряд має три місяці на прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності до військової служби.

Після повторного огляду військові визнані ﻿﻿непридатними - будуть
звільнені з військової служби, а придатні - продовжать проходити військову службу

Своєю чергою військовозобов'язані визнані ﻿﻿непридатними виключаються з військового обліку, а ﻿﻿придатні - можуть проходити службу.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року. Очікується, що воєнний стан та мобілізацію продовжать.

Нещодавно парламент в цілому ухвалив закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Більше про зміни у процесі мобілізації та як зміняться правила для військових - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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