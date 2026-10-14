Обмеження Starlink в Україні ускладнили застосування мідлстрайків, - джерела РБК-Україна

Що відомо про обмеження

За словами джерела РБК-Україна в Міноборони, вночі зафіксували обмеження роботи Starlink у "військовому пакеті" Starshield на швидкостях понад 160 км/год. Водночас цю інформацію щодо швидкості ще перевіряють.

За словами джерела, така ситуація значно ускладнює логістику, роботу безпілотних систем та використання дронів Middle Strike.

Наразі з'ясовується, що стало причиною обмежень.

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