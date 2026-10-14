Ограничения Starlink в Украине осложнили применение мидлстрайков, - источники РБК-Украина

Что известно об ограничениях

По словам источника РБК-Украина в Минобороны, ночью зафиксировали ограничение работы Starlink в "военном пакете" Starshield на скоростях более 160 км/ч. В то же время, эту информацию о скорости еще проверяют.

По словам источника, такая ситуация значительно усложняет логистику, работу беспилотных систем и использование дронов Middle Strike.

Выясняется, что стало причиной ограничений.

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