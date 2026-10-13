Британія передавала Україні розвіддані зі своїх джерел під час зупинки зі США, - експерт

У березні, коли США зменшили надання розвідувальних даних Україні, вона отримувала їх від Британії за рахунок її власних спроможностей.

Британія передавала дані зі своїх джерел

За словами Храпчинського, у березні, коли США зменшили надання розвідувальних даних, Україна отримувала їх від Британії. Це відбувалося за рахунок власних спроможностей британської сторони.

Водночас, зазначає експерт, всі ці розвідувальні дані – єдиний інструмент НАТО. Тому Британія, передаючи їх Україні, була змушена перевіряти всю інформацію, щоб там були виключно її власні джерела.

Чому Європа не замінить американську систему

Аналогів системи раннього попередження не в США в Європі немає. За словами Храпчинського, побудова такої системи повністю привʼязана до спроможностей Сполучених Штатів. В Європі є засоби радіолокації, які виявляють цілі на великій відстані, але мають обмеження в часі реагування. Європа використовує їх для власного захисту.

Крім того, Храпчинський наголосив, що за весь час повномасштабного вторгнення США жодного разу не передавали в режимі реального часу точки розташування пускових установок. За його словами, приклади їх знищення стали можливими лише завдяки українським можливостям або європейській допомозі.

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