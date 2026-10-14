В 7 корпусі ДШВ розповіли про наслідки обмеження Starlink: дрони стали вразливішими

Про це розповіли в прес-службі 7 корпусу ДШВ, повідомляє РБК-Україна .

Вночі 14 жовтня підрозділи 7-го корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку зафіксували проблеми зі зв’язком Starlink, пов’язані з обмеженням швидкості передачі даних. Мова йде про "військовий пакет" Starshield, який до цього не мав обмежень за швидкістю передачі даних.

Це безпосередньо вплинули на застосування дронів, які використовують Starlink для керування під час польоту.

"За нашими спостереженнями, під час польотів БПЛА зв’язок міг зникати на 10–20 секунд уже на швидкості 110–120 км/год. При цьому, апарати продовжували рух, однак такі переривання ускладнювали керування ними", - зазначили у 7 корпусі.

Військові додали, що зниження швидкості польоту БПЛА створює додаткові ризики - дрони стають більш вразливими до ураження противником.

Проблема більш гостра під час запуску швидкісних дронів. Адже на старті дрони типу типу Middle Strike мають набирати досить високу швидкість. За таких умов нестабільний зв’язок зробить неможливим запуск цих дронів або їхнє застосування.

Від початку доби в одному з підрозділів безпілотних систем, який діє у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку, через проблеми зі зв’язком довелося скасувати частину місій.

Читайте також: Альтернативи ранньому попередженню про балістику від США немає: бліц з Храпчинським