Обмеження послаблять. Як завтра планують відключати світло за графіками

В Україні завтра весь день діятимуть графіки відключень світла. Одночасно планується обмежувати одну та дві черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram .

Варто зауважити, що за таких обмежень енергетики зазвичай не відключають світло в сірих зонах графіків.

Там також зазначили, що ситуація може змінитись. При цьому електропостачання об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.

Як зазначили у компанії, графіки завтра діятимуть таким чином:

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти 26 серпня завдали наймасовішого удару по Україні за 2,5 роки. Усього було майже 240 повітряних цілей.

Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури країни. Внаслідок цього у великої кількості споживачів відключили світло.

З того часу в Україні щодня діють графіки відключення світла. З кожним днем вони стають менш жорсткими.

Зокрема, сьогодні, 30 серпня, у рамках графіків одночасно відключають дві та три черги. Але зараз у низці регіонів графіки не діють, оскільки запроваджено аварійні відключення світла.

Більш детально про те, коли ситуація зі світлом може налагодитися, - у матеріалі РБК-Україна.

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