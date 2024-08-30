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Обмеження послаблять. Як завтра планують відключати світло за графіками

Україна, П'ятниця 30 серпня 2024 18:54
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Обмеження послаблять. Як завтра планують відключати світло за графіками Фото: в Україні завтра планують відключати світло за графіками (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра весь день діятимуть графіки відключень світла. Одночасно планується обмежувати одну та дві черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

Як зазначили у компанії, графіки завтра діятимуть таким чином:

  • 00:00 - 16:00 - одна черга відключень;
  • 16:00 - 22:00 - дві черги відключень;
  • 22:00 - 24:00 - одна черга відключень.

Там також зазначили, що ситуація може змінитись. При цьому електропостачання об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.

Варто зауважити, що за таких обмежень енергетики зазвичай не відключають світло в сірих зонах графіків.

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти 26 серпня завдали наймасовішого удару по Україні за 2,5 роки. Усього було майже 240 повітряних цілей.

Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури країни. Внаслідок цього у великої кількості споживачів відключили світло.

З того часу в Україні щодня діють графіки відключення світла. З кожним днем вони стають менш жорсткими.

Зокрема, сьогодні, 30 серпня, у рамках графіків одночасно відключають дві та три черги. Але зараз у низці регіонів графіки не діють, оскільки запроваджено аварійні відключення світла.

Більш детально про те, коли ситуація зі світлом може налагодитися, - у матеріалі РБК-Україна.

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