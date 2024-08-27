Коригування планів. Як довго триватимуть жорсткі відключення світла в Україні

Енергосистема України відновлюється після російської комбінованої атаки 26 серпня, яка стала наймасштабнішою за кількістю запущених ракет та дронів з початку повномасштабної війни. Про ситуацію в енергосистемі, про те, скільки можуть тривати жорсткі відключення світла і чи змінилися прогнози на осінь, – у матеріалі РБК-Україна.

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Що з енергосистемою після атаки 26 серпня

Вчорашня масована атака припала на об'єкти енергетики у 15 областях України. Внаслідок цього майже по всій країні відключали світло в аварійному режимі, пізніше більшість регіонів перейшли на погодинні графіки в кілька черг.

Масові відключення запроваджувалися з двох причин. Певна частина українців залишилася без світла через удари по критичній інфраструктурі, інша – через превентивні заходи з боку енергетиків. Як пояснив директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, превентивні кроки були необхідні для зниження рівня пошкоджень. Інакше руйнування могли бути значнішими, оскільки "одна справа, якщо прилітає в трансформатор під напругою, і зовсім інша - якщо він у цей час не працює".

За словами радника прем'єра, члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, поки не встановлено масштаби пошкоджень 26 серпня, складно сказати, як ця атака вплине на плани відновлення енергосистеми і на можливість подавати електрику без графіків у вересні-жовтні. Але цілком очевидно, що зміни негативні, які як мінімум скоригують плани з підготовки до зими.

Багато з випущених росіянами ракет призвели до справді значних пошкоджень, наголошує заступник міністра енергетики Світлана Гринчук. І якщо вчора доводилося запроваджувати екстрені відключення, то станом на 27 серпня найбільш критичний момент, схоже, пройдено.

"Сьогодні діятимуть графіки планових відключень, допоки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми", - зазначила вона і додала, що оцінка пошкоджень триває і там, де можна, ремонтні бригади розпочали роботи.

На даний момент ймовірно ніхто не має всієї повноти картини, вважає директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. І міністерство, і "Укренерго" все ще збирають та аналізують інформацію.

"Єдине, що можна сказати, пошкоджено багато всього, особливо постраждала система передачі та розподілу електроенергії. Тому важко передавати її із заходу, де розташована більшість електростанцій, на схід, де знаходиться основна промисловість", – розповів він РБК-Україна.

Головне завдання зараз – чітко зрозуміти, які саме об'єкти вражені.

"У мене є підозра, що вражено, пошкоджено або зруйновано вихідні трансформаторні підстанції з великих електростанцій. Сама генерація, можливо, не так постраждала, а ось видача електроенергії ускладнена через пошкодження підстанцій", - зазначив експерт.

Водночас зрозуміло, що план росіян на хоча б частковий блекаут у регіонах України не спрацював. Енергосистема залишається цілісною, контроль над нею зберігається, оцінюються пошкодження, прогнозні можливості генерації та споживання, щоб сформувати якісні графіки, додав співрозмовник.

Яка ситуація сьогодні та чи надовго жорсткі графіки відключень

Напередодні протягом дня в регіонах із найважчою ситуацією запроваджувалися аварійні відключення. Без світла залишалися майже мільйон жителів Дніпра, близько 700 тисяч киян, жителі Сумської, Полтавської та інших областей. Ближче до вечора більшість перейшла на жорсткі графіки погодинних обмежень. При цьому такі області, як, наприклад, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська та Чернівецька, не відчули відключень.

Можливості зробити подачу світла рівномірнішою за рахунок застосування графіків по всій Україні не було. Це було б можливо, якби під удар потрапила тільки велика генерація, оскільки противник атакував системи передачі і розподілу, досягти рівномірності неможливо.

"Генерація залишилася, але передати електроенергію із заходу на схід важко через пошкоджені або зруйновані підстанції, які працюють на вихід з великих електростанцій", – пояснює Омельченко.

Сьогодні екстрених відключень немає. Натомість запроваджено графіки, які з кожним днем можуть ставати менш жорсткими, вважає експерт. У більшості регіонів світло відключають одночасно у три-чотири черги і такий порядок залишиться до кінця доби.

У Києві та Дніпропетровській області графіки діють так: 11:00 – 15:00 три черги; 15:00 – 21:00 чотири черги; 21:00 – 00:00 знову три черги. Це означає відключення у "світло-сірих" зонах, тобто одночасно 50-70% населення буде без світла.

Схожа ситуація у Сумській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській та інших областях, де сьогодні світла може не бути по 12-15 годин. Докладніше про графіки в регіонах читайте за посиланням.

Що буде завтра, поки невідомо. Можливо, відключення будуть такими ж або дещо меншими.

"Тут не можна сказати на 100%. Все залежить від того, наскільки серйозні наслідки ударів і як швидко йдуть відновлювальні роботи. Не виключено, що і завтра у Києві та великих містах можна чекати жорстких відключень. Швидше за все, вони залишатимуться до вихідних. Думаю, на вихідних зменшиться тривалість відключень. І вже з наступного тижня, тобто з початку вересня, скоротяться відчутно порівняно з тим, що було вчора та сьогодні", – прогнозує Омельченко.

Він також уточнює, що поки це попередній прогноз. Але за найбільш ймовірним сценарієм, в перший тиждень вересня енергосистема помітно стабілізується. Звісно, якщо не буде нових масованих атак.

Чого чекати найближчими місяцями: прогноз щодо світла на осінь

Щодо прогнозів на вересень та жовтень, то на думку Геннадія Рябцева, результати обстрілів 26 серпня не дають підстав для суттєвого збільшення ризиків відключень електроенергії.

"Прогнози на вересень-жовтень залишаються незмінними: після відновлення роботи всіх систем графіки стабілізаційних відключень якщо і збережуться, то у вигляді однієї-двох черг у вечірній час", - сказав він.

Експерт розраховує на те, що пошкоджене обладнання відновлять найближчими днями. "Енергетики знають, що робити в таких випадках... Враховуючи досвід енергетиків, зараз усі роботи проводяться за певними методиками. І навіть ті відключення, які відбувалися в Україні, були переважно превентивними", – зазначив він.

Зазначимо, прогнози на перші два місяці осені-2024 будувалися, зважаючи на те, що всі атомні блоки вийдуть з ремонтів, а прохолодна погода позначиться на скороченні споживання, що призведе до скорочення дефіциту електроенергії.

І до цього тижня план працював, генерація вийшла навіть на певний профіцит, і передбачалося, що з 25 серпня Україна може вийти на експорт невеликих обсягів. Але комбінована російська атака сплутала карти.

"Наразі вже не йдеться про експорт, навпаки, треба нарощувати можливості імпорту. Але знову ж таки зробити це можна тільки після того, як відновляться системи передачі та розподілу", - наголошує Володимир Омельченко.

Щодо вересня та жовтня, на його думку, прогнози погіршилися.

"На жаль, це (масований удар по енергетиці, - ред.) сталося. Тому вносяться корективи до відновлювальних робіт, до програм підготовки до осінньо-зимового періоду. Швидше за все, у вересні будуть графіки погодинних відключень. Сподіваюся, десь до середини місяці вони ослабнуть і будуть мінімізовані. Щодо жовтня - не знаю, сказати складно", - додав співрозмовник.

Щодо листопада, то з початком опалювального сезону графіки точно повернуться. Оскільки зросте споживання і, відповідно, дефіцит в енергосистемі, який, за всіма прогнозами, неможливо буде покрити повною мірою через великі обсяги втраченої генерації під час атак у 2024 році. Докладніше читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

При підготовці тексту використовувалися: дані обленерго, заяви заступника міністра енергетики Світлани Гринчук, члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, коментарі директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка та директора спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева.