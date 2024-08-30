Ограничения ослабят. Как завтра планируют отключать свет по графикам

В Украине завтра весь день будут действовать графики отключений света. Одновременно планируется ограничивать одну и две очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

Стоит заметить, что при таких ограничениях энергетики обычно не отключают свет в серых зонах графиков.

Там также отметили, что ситуация может измениться. При этом электроснабжение объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируют.

Как отметили в компании, графики завтра будут действовать следующим образом:

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты 26 августа нанесли самый массированный удар по Украине за 2,5 года. Всего было почти 240 воздушных целей.

Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры страны. В результате этого у большого количества потребителей отключили свет.

С того времени в Украине каждый день действуют графики отключений света. С каждым днем они становятся менее жесткими.

В частности, сегодня, 30 августа, в рамках графиков одновременно отключают две и три очереди. Но сейчас в ряде регионов графики не действуют, поскольку введены аварийные отключения света.

Более детально о том, когда ситуация со светом может наладиться, - в материале РБК-Украина.

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