Обмеження послаблять: як вимикатимуть світло за графіками 25 листопада
25 листопада у низці областей України цілодобово діятимуть планові відключення світла через наслідки ударів РФ. Проте графіки трошки послаблять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Графіки 25 листопада
Завтра, 25 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:
- для промисловості - графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг).
Причина таких обмежень світла для користувачів - наслідки ворожих атак на енергосистему України.
В "Укренерго" додали, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.
Раніше РБК-Україна писало, що 24 листопада графіки відключень електроенергії діяли від 0,5 до 3,5 черг.
Крім того, ввечері 22 листопада через черговий удар по енергетиці у п'яти регіонах країни запровадили аварійні відключення світла.
Обмеження охопили Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Запорізьку та Сумську області.
Перед цим у Запорізькій області за вказівкою НЕК "Укренерго" ввели спеціальні графіки аварійних відключень, через які світло за частиною адрес вимикають поза звичними погодинними графіками.