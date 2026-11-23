24 листопада у низці областей України цілодобово діятимуть планові відключення світла через наслідки ударів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

В "Укренерго" зазначають, що фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути світло споживачам.

для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черг.

Раніше РБК-Україна писало, що ввечері 22 листопада через черговий удар по енергетиці у п'яти регіонах країни запровадили аварійні відключення світла.

Обмеження охопили Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Запорізьку та Сумську області.

Перед цим у Запорізькій області за вказівкою НЕК "Укренерго" ввели спеціальні графіки аварійних відключень, через які світло за частиною адрес вимикають поза звичними погодинними графіками.