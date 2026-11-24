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25 ноября в ряде областей Украины будут круглосуточно действовать плановые отключения света из-за последствий ударов РФ. Однако графики немного ослабят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Графики 25 ноября Завтра, 25 ноября, в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии: для промышленности - графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 0.5 до 3 очередей). Причина таких ограничений света для пользователей - последствия вражеских атак на энергосистему Украины. В "Укрэнерго" добавили, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.