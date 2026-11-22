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Росія вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, через що у п'яти регіонах країни ввели аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Внаслідок російського удару по об'єктах енергетики на Дніпропетровщині пошкоджено обладнання, що порушило стабільність роботи мережі. Через це в енергосистемі вимушено застосовують аварійні відключення електроенергії одразу в кількох областях - Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Сумській. Ремонтні бригади готові розпочати усунення наслідків атаки, щойно це дозволить безпекова ситуація в регіоні. Паралельно енергетики продовжують ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів в Одеській області. Там значних руйнувань зазнали магістральні електромережі. Ремонтні підрозділи працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити передачу електроенергії до Одеси та прилеглих районів. В компанії наголошують, що відновлення вимагає складних технічних рішень і значного обсягу робіт.