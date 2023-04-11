Ограничения полетов над Украиной и РФ сохранятся до 2029 года, - прогноз Евроконтроля
Согласно прогнозу, ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, РФ и Беларуси могут сохраниться до 2029 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроля).
Из отчета Евроконтроля также следует, что авиационная отрасль Европы продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19, однако негативное влияние на индустрию оказывает вторжение РФ в Украину. Организация зафиксировала снижение авиарейсов на 90% в Украине.
Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля. Вскоре страны ЕС и США закрыли свое небо для российских самолетов. Россия позднее приняла ответные меры.
Ранее мы писали, что "Аэрофлот" впервые отправил самолет Airbus A330-300 на ремонт в Иран. Все из-за введенных против России санкций.
Также сообщалось, что авиакомпании США просят Белый дом и Конгресс запретить иностранным компаниям летать в США через воздушное пространство РФ.
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