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Ограничения полетов над Украиной и РФ сохранятся до 2029 года, - прогноз Евроконтроля

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Вторник 11 апреля 2023 00:55
Ограничения полетов над Украиной и РФ сохранятся до 2029 года, - прогноз Евроконтроля Фото: ограничения полетов над Украиной и РФ сохранятся до 2029 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Согласно прогнозу, ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, РФ и Беларуси могут сохраниться до 2029 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроля).

Из отчета Евроконтроля также следует, что авиационная отрасль Европы продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19, однако негативное влияние на индустрию оказывает вторжение РФ в Украину. Организация зафиксировала снижение авиарейсов на 90% в Украине.

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля. Вскоре страны ЕС и США закрыли свое небо для российских самолетов. Россия позднее приняла ответные меры.

Ранее мы писали, что "Аэрофлот" впервые отправил самолет Airbus A330-300 на ремонт в Иран. Все из-за введенных против России санкций.

Также сообщалось, что авиакомпании США просят Белый дом и Конгресс запретить иностранным компаниям летать в США через воздушное пространство РФ.

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