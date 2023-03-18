Американські авіакомпанії закликають Конгрес заборонити польоти конкурентів над Росією

Авіакомпанії Сполучених Штатів Америки просять Білий дім і Конгрес заборонити іноземним компаніям літати до США через повітряний простір РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Росіяни закрили свій повітряний простір для американських авіакомпаній після аналогічної заборони США для російських авіаперевізників, що зробили американці через вторгнення Росії в Україну.

Натомість літаки азіатських компаній можуть літати до США через повітряний простір Росії. Тому американські компанії закликають владу створити рівні умови для чесної конкуренції американських та іноземних авіаперевізників і заборонити азіатським авіакомпаніям літати до США через територію Росії.