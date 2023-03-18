ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Американські авіакомпанії закликають Конгрес заборонити польоти конкурентів над Росією

Новость на русском →
США, Субота 18 березня 2023 08:22
Американські авіакомпанії закликають Конгрес заборонити польоти конкурентів над Росією Фото: Конгрес може заборонити конкурентам Американських авіакомпаній польоти над РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Авіакомпанії Сполучених Штатів Америки просять Білий дім і Конгрес заборонити іноземним компаніям літати до США через повітряний простір РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Росіяни закрили свій повітряний простір для американських авіакомпаній після аналогічної заборони США для російських авіаперевізників, що зробили американці через вторгнення Росії в Україну.

Натомість літаки азіатських компаній можуть літати до США через повітряний простір Росії. Тому американські компанії закликають владу створити рівні умови для чесної конкуренції американських та іноземних авіаперевізників і заборонити азіатським авіакомпаніям літати до США через територію Росії.

Раніше ми повідомляли, що Туреччина припинить обслуговувати літаки Boeing із РФ та Білорусі на вимогу США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Авиакомпания
NEWS
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати