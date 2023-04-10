ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Найбільша авіакомпанія Росії вперше відправила літак на ремонт до Ірану через санкції

Новость на русском →
Понеділок 10 квітня 2023 17:24
Найбільша авіакомпанія Росії вперше відправила літак на ремонт до Ірану через санкції Фото: найбільша авіакомпанія Росії вперше відправила літак на ремонт до Ірану через санкції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" вперше відправила літак Airbus A330-300 на ремонт до Ірану. Усе через запроваджені проти Росії санкції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське інтернет-видання Meduza.

"Лайнер із реєстраційним номером RA-73700 перелетів до Тегерана 5 квітня. Співробітники найбільшого іранського перевізника Mahan Air збираються провести обслуговування стійок шасі літака та інші роботи", - пише видання.

В "Аерофлоті" відзначили, що компанія Mahan Air нібито має "необхідну матеріальну базу, сертифікати й величезний досвід, провайдер виконує технічне обслуговування з високим рівнем якості".

Як стверджують джерела російського "РБК", "Аерофлот" протягом декількох місяців обговорював техобслуговування в Ірані. Раніше ж літаки перевізника обслуговували інші компанії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними PAP, в ЄС поки що не просувається робота над новими санкціями проти Білорусі, оскільки кілька країн хочуть скасувати вже введені обмеження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Російська Федерація
NEWS
Україна повернула з російського полону 100 військових
Україна повернула з російського полону 100 військових
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені