Обмеження енергопостачання зменшилося: майже всі "сірі" зони зі світлом, - Yasno

У середу, 14 грудня, обмеження в енергопостачанні дещо знизилися, а майже всі "світло-сірі" зони у графіках були заживлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

У ДТЕК уточнили, що йдеться про графіки, позначені "світло-сірим" кольором, який означає, що відключення можливі, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

"Коротко по статистиці: обмеження сьогодні трошки знизилося. Майже всі "сірі" зони були зі світлом", - написав Коваленко.

Нагадаємо, гендтректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що обмеження електроенергії в Києві скоротилися, але ситуація залишається складною. Водночас завдяки тому, що були підключені додаткові потужності генерації, Україна сукупно отримала 1000МВт.

Також раніше ми писали, коли, за інформацією ОВА, Київська область може повернутися до графіків відключень світла.

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