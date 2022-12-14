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Ограничение энергоснабжения уменьшилось: почти все "серые" зоны со светом, - Yasno

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Украина, Среда 14 декабря 2022 22:35
Ограничение энергоснабжения уменьшилось: почти все "серые" зоны со светом, - Yasno Фото: ограничение энергоснабжения уменьшилось, почти все "серые" зоны со светом (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 14 декабря, ограничения в энергоснабжении несколько снизились, а почти все "светло-серые" зоны в графиках были заживлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Кратко по статистике: ограничение сегодня немного снизилось. Почти все "серые" зоны были со светом", - написал Коваленко.

В ДТЭК уточнили, что речь идет о графиках, обозначенных "светло-серым" цветом, что означает, что отключения возможны, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Напомним, гендтректор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что ограничения электроэнергии в Киеве сократились, но ситуация остается сложной. В то же время благодаря подключению дополнительных мощностей генерации Украина совокупно получила 1000МВт.

Также ранее мы писали, когда, по информации ОВА, Киевская область может вернуться к графику отключения света.

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