Обмеження у двох областях. Яка ситуація зі світлом в Україні

"В обласному центрі (в Харкові, - ред) діють погодинні мережеві обмеження. В області залишаються знеструмленими 21,2 тисячі домогосподарств у 61 населеному пункті", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Кривому Розі Дніпропетровської області діють мережеві обмеження для промисловості.

Ситуація зі світлом у Харкові

Після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, Харків залишився без світла. Ворог завдав по місту понад 10 ударів. Наступного дня, 23 березня, президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.

7 квітня енергетики посилили графіки відключення світла у Харкові. Росія знову вдарила по енергетичному об'єкту в області. Як розповідав в ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колесник, ситуація у Харкові залишається однією з найважчих.