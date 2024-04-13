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Обмеження у двох областях. Яка ситуація зі світлом в Україні

Фото: яка ситуація зі світлом в Україні 13 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок, 13 квітня, в Україні запроваджено обмеження щодо електропостачання у двох областях - Харківській та Дніпропетровській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"В обласному центрі (в Харкові, - ред) діють погодинні мережеві обмеження. В області залишаються знеструмленими 21,2 тисячі домогосподарств у 61 населеному пункті", - йдеться у повідомленні.  

Крім того, у Кривому Розі Дніпропетровської області діють мережеві обмеження для промисловості.  

Ситуація зі світлом у Харкові

Після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, Харків залишився без світла. Ворог завдав по місту понад 10 ударів. Наступного дня, 23 березня, президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.

7 квітня енергетики посилили графіки відключення світла у Харкові. Росія знову вдарила по енергетичному об'єкту в області. Як розповідав в ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колесник, ситуація у Харкові залишається однією з найважчих.

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ХарківВимкнення світла