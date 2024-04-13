Ограничения в двух областях. Какая ситуация со светом в Украине

"В областном центре (в Харькове, - ред) действуют почасовые сетевые ограничения. В области остаются обесточенными 21,2 тысячи домохозяйств в 61 населенном пункте", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Кривом Роге Днепропетровской области действуют сетевые ограничения для промышленности.

Ситуация со светом в Харькове

После масштабного обстрела Украины 22 марта, который стал беспрецедентной атакой на энергетику страны за последнее время, Харьков остался без света. Враг нанес по городу больше 10 ударов. На следующий день, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что самая тяжелая ситуация остается в Харькове.

7 апреля энергетики ужесточили графики отключения света в Харькове. Россия снова ударила по энергетическому объекту в области. Как рассказывал в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Николай Колесник, ситуация в Харькове остается одной из самых тяжелых.