Обмежень стало більше. По Україні змінили графіки відключень світла

Графіки відключень світла в Україні змінили у четвер, 21 листопада. Енергетики додали додаткову чергу для відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як зазначається, введенні під час повітряної тривоги аварійні відключення вже скасували.
У Києві та більшості областях змінили графіки відключень електроенергії. Зміни запровадили у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.
Обмеження діятимуть:
Причина тимчасового посилення обмежень - пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу.
Київська міська військова адміністрація після ракетної атаки повідомила, що в столиці сьогодні, 21 листопада, скасовують відключення світла. Але попередила, що графіки можуть повернутися.
При цьому ДТЕК зазначає, що у Києві та області сьогодні будуть обмежувати споживання світла. Енергетики попередили, що до 11:00 додалась ще одна черга відключень.
t.me/dtek_ua
Варто додати, вчора "Укренерго" попереджало, що в Україні будуть обмежувати споживання електроенергії. З 7:00 до 11:00 та з 19:00 до 22:00 мала діяти одна черга відключень. У проміжку з 11:00 до 19:00 енергетики планували вимикати дві черги.
Проте зранку росіяни завдали ракетного удару по Україні. Через ворожу атаку енергетики вводили аварійні відключення світла.
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