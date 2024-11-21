Обмежень стало більше. По Україні змінили графіки відключень світла

Як зазначається, введенні під час повітряної тривоги аварійні відключення вже скасували.

У Києві та більшості областях змінили графіки відключень електроенергії. Зміни запровадили у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Обмеження діятимуть:

08:00 - 19:00 - дві черги відключень;

19:00 - 22:00 - одна черга відключень.

Причина тимчасового посилення обмежень - пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу.

Відключення у Києві

Київська міська військова адміністрація після ракетної атаки повідомила, що в столиці сьогодні, 21 листопада, скасовують відключення світла. Але попередила, що графіки можуть повернутися.

При цьому ДТЕК зазначає, що у Києві та області сьогодні будуть обмежувати споживання світла. Енергетики попередили, що до 11:00 додалась ще одна черга відключень.

t.me/dtek_ua