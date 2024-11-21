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У Києві скасують відключення електроенергії для споживачів, - КМВА

Четвер 21 листопада 2024 08:45
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У Києві скасують відключення електроенергії для споживачів, - КМВА Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Стан енергосистеми дозволив сьогодні скасувати відключення світла в Києві. Наразі енергетики працюють над відміною аварійних та стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації.

"Поточна ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні скасувати в столиці відключення електроенергії для побутових споживачів. Енергетики готуються до відміни аварійних та стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко попереджає, що ситуація може змінитися, і у разі потреби місто повернеться до відключень електроенергії за графіками.

Киян закликають уважно слідкувати за офіційними повідомленнями та бути готовими до можливих змін.

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У КМВА уточнили, що аварійні відключення електроенергії у Києві скасовані.

"Енергетики переходять на погодинні відключення. Слідкуйте за наступними повідомленнями", - йдеться у повідомленні.

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При цьому ДТЕК оновив графіки відключення світла у Києві та області.

"За вказівкою "Укренерго" до 11:00 додалась +1 черга відключень", - йдеться у повідомленні.

Аварійні відключення світла

Сьогодні вранці, 21 листопада, близько 5:00 на території України оголосили повітряну тривогу. Причиною стали зліт винищувачів МіГ-31 з авіабази в Росії. Пізніше у Дніпрі пролунали вибухи.

Після цього "Укренерго" оголосив про аварійні відключення світла, зокрема у Києві та Київській області.

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Київ Відключеня світла
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