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Ограничений стало больше. По Украине изменили графики отключений света

Фото: в Украине изменили графики отключений света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Графики отключений света в Украине изменили в четверг, 21 ноября. Энергетики добавили дополнительную очередь для отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отмечается, введенные во время воздушной тревоги аварийные отключения уже отменили.

В Киеве и в большинстве областях изменили графики отключений электроэнергии. Изменения были введены в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях.

Ограничения будут действовать:

  • 08:00 - 19:00 - две очереди отключений;
  • 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

Причина временного усиления ограничений - повреждение линий передачи в результате обстрела.

Отключения в Киеве

Киевская городская военная администрация после ракетной атаки сообщила, что в столице сегодня, 21 ноября, отменяют отключения света. Но предупредила, что графики могут вернуться.

При этом ДТЭК отмечает, что в Киеве и области сегодня будут ограничивать потребление света. Энергетики предупредили, что до 11:00 добавилась еще одна очередь отключений.

 

t.me/dtek_ua

Стоит добавить, что вчера "Укрэнерго" предупреждало, что в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. С 7:00 до 11:00 и с 19:00 до 22:00 должна была действовать одна очередь отключений. В промежутке с 11.00 до 19.00 энергетики планировали выключать две очереди.

Однако утром россияне нанесли ракетный удар по Украине. Из-за вражеской атаки энергетики вводили аварийные отключения света.

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