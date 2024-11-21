По Україні запроваджують аварійні відключення електроенергії
Фото: на Сумщині аварійно вимикають електроенергію (Getty Images)
У Сумській області запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії через ракетну атаку РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу ДТЕК та обласні енергетичні компанії.
За вказівкою оператора НЕК "Укренерго", аварійні відключення електроенергії введені у:
- місті Києві та Київській області;
- Сумській;
- Житомирській;
- Полтавській;
- Чернігівській;
- Одеській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій областях.
Ракетна атака РФ
Вранці 21 листопада близько 5:00 в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії винищувачів МіГ-31.
Згодом у Дніпрі пролунали вибухи.
Згодом стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили крилаті ракети.
Детально про перебіг і наслідки ракетної атаки по Україні, - читайте у спеціальному матеріалі.
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