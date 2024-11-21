По Україні запроваджують аварійні відключення електроенергії

У Сумській області запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії через ракетну атаку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу ДТЕК та обласні енергетичні компанії.

За вказівкою оператора НЕК "Укренерго", аварійні відключення електроенергії введені у:

Ракетна атака РФ

Вранці 21 листопада близько 5:00 в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії винищувачів МіГ-31.

Згодом у Дніпрі пролунали вибухи.

Згодом стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили крилаті ракети.

Детально про перебіг і наслідки ракетної атаки по Україні, - читайте у спеціальному матеріалі.

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