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Обмежень стало більше. По Україні змінили графіки відключень світла

Київ, Четвер 21 листопада 2024 09:53
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Обмежень стало більше. По Україні змінили графіки відключень світла Фото: в Україні змінили графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Графіки відключень світла в Україні змінили у четвер, 21 листопада. Енергетики додали додаткову чергу для відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначається, введенні під час повітряної тривоги аварійні відключення вже скасували.

У Києві та більшості областях змінили графіки відключень електроенергії. Зміни запровадили у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Обмеження діятимуть:

  • 08:00 - 19:00 - дві черги відключень;
  • 19:00 - 22:00 - одна черга відключень.

Причина тимчасового посилення обмежень - пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу.

Відключення у Києві

Київська міська військова адміністрація після ракетної атаки повідомила, що в столиці сьогодні, 21 листопада, скасовують відключення світла. Але попередила, що графіки можуть повернутися.

При цьому ДТЕК зазначає, що у Києві та області сьогодні будуть обмежувати споживання світла. Енергетики попередили, що до 11:00 додалась ще одна черга відключень.

t.me/dtek_ua

Варто додати, вчора "Укренерго" попереджало, що в Україні будуть обмежувати споживання електроенергії. З 7:00 до 11:00 та з 19:00 до 22:00 мала діяти одна черга відключень. У проміжку з 11:00 до 19:00 енергетики планували вимикати дві черги.

Проте зранку росіяни завдали ракетного удару по Україні. Через ворожу атаку енергетики вводили аварійні відключення світла.

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