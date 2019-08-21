Обмін утримуваними особами між Росією та Україною вимагає узгоджень, - Лавров

Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Для обміну політв'язнями потрібно узгодити конкретні правові, технічні та організаційні аспекти

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що просування у питанні обміну утримуваними особами між Російською Федерацією та Україною вимагає узгоджень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, в ході телефонних розмов президенти України і Росії обговорювали загальний стан справ, насамперед, у врегулюванні в Донбасі, а також окремі аспекти двосторонніх відносин.

"Президент (України Володимир - ред.) Зеленський двічі телефонував президенту (Росії Володимиру - ред.) Путіну. Вони обговорювали загальний стан справ, насамперед, у врегулюванні в Донбасі, а також окремі аспекти двосторонніх відносин, в тому числі і ситуацію з особами, які утримуються по обидва боки російсько-українського кордону".

За словами Лаврова, для обміну політв'язнями потрібно узгодити конкретні правові, технічні та організаційні аспекти.

"Для того, щоб просувати цю тему, потрібно домовлятися не тільки в принципі, але і погоджувати конкретні правові, технічні та організаційні аспекти. Потрібно не забувати про те, що мова йде про долі людей, і тут потрібно не гонитва за сенсацією, щоб встигнути першим про щось повідомити, а копітка робота на результат", - зазначив міністр закордонних справ РФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Також про можливе обмін полоненими між Україною і Росією заявив директор російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, наближений до помічника президента РФ Владислава Суркова. За його словами, обмін може відбутися в найближчі тижні.