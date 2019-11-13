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Обмен Цемаха было абсолютно осознанным решением, - Баканов

Новости » Политика     13.11.2019 - 18:33
Обмен Цемаха было абсолютно осознанным решением, - Баканов
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Баканов отметил, что Украина должна делать все для возвращения своих граждан

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что обмен Владимира Цемаха было абсолютно осознанным решением. Об этом он сообщил в интервью "Главком".

При этом он добавил, что Украина должна делать все для того, чтобы украинские граждане, которые незаконно удерживаются, возвращались в Украину.

"Обмен Цемах - абсолютно осознанное решение. Мы должны делать все для того, чтобы украинские граждане, незаконно удерживают на территории другой страны, возвращались домой. Если бы у нас не было претензий к Цемах, я думаю, он бы не был обменян. Наличие Цемах в списке на обмен ставила под вопрос весь обмен. Мы могли еще годами держать Цемаха, который не сказал бы ни слова больше ни украинским, ни нидерландским следователем. Это был бесперспективный путь", - отметил Баканов.

Напомним, следователи Нидерландов попросили Россию о содействии в допросе Цемаха после того, как украинская сторона передала его в рамках сентябрьского большого обмена пленными.

Отметим, по данным следствия, на момент катастрофы рейса MH17 в июле 2014 Цемах на стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отвечал за противовоздушную оборону района, где был сбит боинг.

Операция по задержанию Цемаха прошла в июне 2019 года, когда украинские спецслужбы вывезли его с территории так называемой "Донецкой народной республики" как свидетеля по делу о катастрофе MH17.

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Новости Украины Иван БакановМН17Нидерланды
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