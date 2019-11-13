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Обмін Цемаха було абсолютно усвідомленим рішенням, - Баканов

Новини » Політика     13.11.2019 - 18:33
Обмін Цемаха було абсолютно усвідомленим рішенням, - Баканов
Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Баканов зазначив, що Україна повинна робити все для повернення своїх громадян

Голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов заявив, що обмін Володимира Цемаха було абсолютно усвідомленим рішенням. Про це він повідомив в інтерв'ю "Главком".

При цьому він додав, що Україна повинна робити все для того, щоб українські громадяни, які незаконно утримуються, поверталися в Україну.

"Обмін Цемах - абсолютно усвідомлене рішення. Ми повинні робити все для того, щоб українські громадяни, незаконно утримують на території іншої країни, поверталися додому. Якщо б у нас не було претензій до Цемах, я думаю, він би не був обміняний. Наявність Цемах в списку на обмін ставила під питання весь обмін. Ми могли ще роками тримати Цемаха, який не сказав ні слова більше ні українським, ні нідерландським слідчим. Це був безперспективний шлях", - зазначив Баканов.

Нагадаємо, слідчі Нідерландів попросили Росію про сприяння в допиті Цемаха після того, як українська сторона передала його в рамках вересневого великої обміну полоненими.

Відзначимо, за даними слідства, на момент катастрофи рейсу MH17 в липні 2014 Цемах на стороні самопроголошеної "Донецької народної республіки" відповідав за протиповітряну оборону району, де був збитий боїнг.

Операція по затриманню Цемаха пройшла в червні 2019 року, коли українські спецслужби вивезли його з території так званої "Донецької народної республіки" як свідка у справі про катастрофу MH17.

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Новини України Іван БакановМН17Нідерланди
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