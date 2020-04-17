Обмен пленными, пылевая буря и новый пожар в Чернобыле: новости за 16 апреля

Коронавирус подтвержден у 4161 украинца, в Чернобыльской зоне снова начался пожар, из плена "Л/ДНР" вернулись двадцать украинцев. Подробнее о том, что произошло в четверг, 16 апреля, - в материале РБК-Украина

За сутки в Украине коронавирусом заразились З97 человек

Коронавирус продолжает распространяться в Украине. За сутки заразились З97 человек, умерли от осложнений болезни 8. На данный момент подтвержден диагноз COVID-19 у 4161 украинца, зафиксированы 116 летальных случаев, 186 пациентов выздоровели.

Коронавирус возник в Уханьской лаборатории, - Fox News

Коронавирус COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом". Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Источники телеканала сообщают, что Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны по выявлению и борьбе с вирусами. Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в популяцию в Ухане, сообщает телеканал.

В Чернобыльской зоне снова начался пожар (видео)

В Чернобыльской зоне отчуждения снова начался пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко в Facebook.

Причиной возобновления пожара является сильный ветер.

"Вновь открытый огонь в Чернобыльской зоне", - сообщил Емельяненко. Ранее он сообщал, что в зоне отчуждения поднялась буря (видео).

Пылевая буря и дым из Чернобыля

Вчера днем, 16 апреля, в Киеве началась пылевая буря. Причиной тому стали сильный ветер и низкий уровень грунтовых вод из-за бесснежной зимы. Вечером столицу накрыл дым от пожаров в Чернобыле и Житомирской области. Киевлян просили не выходить из дома и не открывать окна. Подробнее о причинах, последствиях и о том, что сейчас происходит в Киеве - в материале РБК-Украина.

Пасхальный обмен: как возвращали украинцев из плена боевиков на Донбассе

Из плена так называемых "Л/ДНР" вернулись двадцать украинцев. Это первая взаимная передача удерживаемых лиц в этом году. Из-за эпидемии коронавируса, которую боевики перестали скрывать только в начале апреля, все освобожденные пройдут двухнедельную обсервацию. Переговорщики надеются, что вскоре удастся провести следующий обмен. Как Украина возвращала своих граждан из плена боевиков – в материале РБК-Украина.

Суд избрал меру пресечения Черновол

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол, которую подозревают в убийстве человека. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, суд отправил Черновол под круглосуточный домашний арест почти на два месяца. Ей предписано являться к следователю и суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронное средство слежения, срок действия - до 8 июня.

Напомним, Черновол подозревают в том, что во время Майдана в феврале 2014 года она подожгла офис Партии регионов в Киеве, в результате чего погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.

Авиакатастрофа в Иране: пять стран опубликовали совместное заявление

Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что продолжают работать для проведения независимого и прозрачного расследования сбития украинского самолета в Иране. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В заявлении говорится, что исполняется 100 дней с момента атаки на украинский самолет, в результате которой 176 человек невинно погибли.

Жители Мариуполя массово нарушили карантин и штурмовали супермаркет (видео)

Вчера, 16 апреля, произошло массовое нарушение карантина в Мариуполе, жители города штурмовали супермаркет. Торговая сеть "Грация" в Мариуполе устроила распродажу в честь открытия нового магазина. По данным местных СМИ, около двухсот человек пытались одновременно попасть в помещение (видео).

Полиция открыла дело за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению эпидемий.

Украину на Пасху накроют сильные заморозки

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, до самой Пасхи ожидаются сильные заморозки. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 17 апреля\ в юго-восточной части Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а ночью в северных, Волынской, Ровенской областях - как и ночью 18 и 19 апреля по всей Украине - заморозки на поверхности почвы до -5.