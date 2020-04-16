Жители Мариуполя массово нарушили карантин и штурмовали супермаркет

Фото: нарушение карантина в Мариуполе (0629.com.ua)

Полиция открыла уголовное дело на должностных лиц в супермаркете

Сегодня, 16 апреля, произошло массовое нарушение карантина в Мариуполе, жители города штурмовали супермаркет. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

В частности, Клименко прокомментировал скандальную ситуацию в Мариуполе, где около сотни человек собрались возле супермаркета вопреки карантину.

"Такая ситуация является наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений. Это недопустимое поведение должностных лиц этой торговой сети. В условиях ежедневного роста количества больных коронавирусом подвергать граждан, среди которых было немало людей старшего возраста, опасности - не просто вызывающе, а преступно. Следствие установит виновных лиц, и они будут нести наказание", - подчеркнул Клименко.

Полиция открыла дело за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению эпидемий.

Отметим, сегодня торговая сеть "Грация" в Мариуполе устроила распродажу в честь открытия нового магазина. По данным местных СМИ, около двухсот человек пытались одновременно попасть в помещение.

Усі особи, причетні до організації масового та зухвалого порушення карантину в Маріуполі, понесуть законне покарання, - Ігор Клименко Усі особи, причетні до організації масового та зухвалого порушення карантину в Маріуполі, понесуть законне покарання, - Ігор Клименко На цьому голова Національної поліції України наголосив, коментуючи скандальну ситуацію в місті Маріуполі Донецької області, де близько сотні громадян зібралися біля супермаркету всупереч існуючим санітарним нормам та обмежувальним заходам. «Така ситуація є нахабним та грубим порушенням встановлених карантинних обмежень. Це неприпустима поведінка посадових осіб цієї торговельної мережі. В умовах щоденного зростання кількості хворих на коронавірус наражати громадян, серед яких було чимало людей старшого віку, на небезпеку – не просто зухвало, а злочинно. Слідство встановить винних осіб, і вони нестимуть покарання», - підкреслив Ігор Клименко. Наразі правоохоронці опитують свідків та очевидців, встановлюють та документують усі обставини події. Слідчі поліції Донеччини розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Відео з місця події телеканалу «ТВ-7». Арсен Аваков Національна поліція України Поліція Донецької області Опубліковано МВС України Четвер, 16 квітня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала карантина в Украине пограничники выявили 70 нарушителей самоизоляции.