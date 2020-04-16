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В Чернобыльской зоне снова начался пожар

Новости » Происшествия     16.04.2020 - 17:17
В Чернобыльской зоне снова начался пожар
Фото: пожар в зоне отчуждения (dsns.gov.ua)

Причиной возобновления пожара является сильный ветер

В Чернобыльской зоне отчуждения снова начался пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко в Facebook.

Причиной возобновления пожара является сильный ветер.

"Вновь открытый огонь в Чернобыльской зоне", - сообщил Емельяненко.

Ранее он сообщал, что в зоне отчуждения поднялась буря.

"В зоне поднялась буря. Очень хочу верить, что пожарные смогут удержать тлеющие очаги от раздувания в состояние пожара", - написал Емельяненко.

В Зоні піднялася буря. Дуже хочу вірити, що вогнеборці зможуть втримати тліючі осередки від роздмухування в стан пожежі.

Опубліковано Ярославом Ємельяненком Четвер, 16 квітня 2020 р.

Напомним, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне, который длился десять дней.

По словам директора Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, в Чернобыле сгорели 30% туристических объектов, тем самым нанеся серьезный удар для "туризма, наследия и истории".

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