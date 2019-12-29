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Обмен пленными: Украина отдала бразильского боевика "ДНР" Лусварги

Новости » Политика     29.12.2019 - 15:38
Обмен пленными: Украина отдала бразильского боевика "ДНР" Лусварги
Фото: Рафаэль Лусварги (facebook.com-oleksandr.vorobyey)

Адвокат подтвердил информацию об обмене бразильского боевика "ДНР" Лусварги

В рамках обмена пленными Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне. Об этом сообщил адвокат бразильца Валентин Рыбин, сообщает "Громадське".

Напомним, полгода назад Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации в Украине и приговорил его к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 года находился в составе подразделения "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

Отметим, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 53. Ожидается, что в "ДНР" доставят еще 6 удерживаемых.

"ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев.

Таким образом, предварительно, формула обмена составила "123 на 77".

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