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Адвокат подтвердил подготовку к передаче моряков Украине

Новости » Политика    30.08.2019 - 09:07
Адвокат подтвердил подготовку к передаче моряков Украине
Фото: украинские моряки (ТАСС)

В рамках обмена пленными моряки возвращаются в Украину

Украинских моряков, захваченных в прошлом году в Керченском проливе, готовят к обмену пленными. Об этом заявил адвокат одного из моряков Айдер Азаматов, передает "Громадське".

По его словам, накануне украинских моряков вывезли из московского СИЗО в рамках подготовки обмена пленными. Он также уточнил, что их вывезли ночью и, скорее всего, моряки уже в Киеве, но из адвокатов туда почти никто не едет.

"Скорее всего, будет один представитель - координатор Николай Полозов, ведь не было условия, чтобы все защитники присутствовали", - сказал Азаматов.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что процесс обмена пленными продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности. Также в офисе заявили, что президент Владимир Зеленский сообщит об освобождении политзаключенных на официальных каналах.

Отметим, адвокат россиян Валентин Рыбин утверждает, что они до сих пор остаются в украинском СИЗО, и обмен пленными переносится на следующую неделю, так как Киев не успевает оформить их передачу.

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