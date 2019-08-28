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Обмен пленными между Украиной и РФ переносится, - адвокат

Новости » Политика    28.08.2019 - 10:56
Обмен пленными между Украиной и РФ переносится, - адвокат
Иллюстративное фото (twitter.com YURYZHIDKOV3)

Обмен переносится из-за отсутствия указа Владимира Зеленского о помиловании

Обмен пленными между Украиной и РФ отодвигается на неопределенный срок. Об этом заявил адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин, сообщают росСМИ.

По его словам, обмен переносится из-за отсутствия указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании.

"Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг", - сказал он.

Напомним, ранее Рыбин говорил, что участники обмена пленными ожидают указа Зеленского о помиловании. Вчера он заявил, что процедура их юридического оформления подходит к концу.

Также Рыбин заявил, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену. Также отметим, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть.

РБК-Украина сообщало, что украинский омбудсмен Людмила Денисова выразила надежду на возвращение всех политзаключенных граждан Украины на родину.

Отметим, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что обмен заключенными между Украиной и Россией действительно состоится.

Добавим, неделю назад Зеленский сменил состав комиссии по вопросам помилования. Новым главой комиссии стал Алексей Днепров, который является руководителем аппарата офиса президента Украины.

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